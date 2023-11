Brauchtum am Niederrhein Feiern mit der Bruderschaft in Stenden

Noch kurz vor Beginn der Festwoche sah es sehr kritisch aus, ob diese überhaupt stattfinden kann. Regen, Regen und nochmal Regen… Das war die Wettervorhersage vor der großen Festwoche in Stenden, nachdem diese in den letzten Jahren entweder nicht stattfinden konnte oder in Teilen auf alternative Standorte, zum Beispiel auf dem Bauernhof von Mathias Dams oder der Gaststätte Haus Backes, zurückgegriffen werden musste. Keine guten Voraussetzungen, insbesondere wenn man berücksichtigt, dass der gesamte Festplatz eher einer Moorlandschaft, als einer zum Aufbau des Zeltes befahrbaren Festwiese geglichen hat. Nach stecken gebliebenen Autos, eingebuddelten Hängern und feststeckenden Gabelstablern musste der Aufbau des Zeltes auf unbestimmte Zeit abgebrochen werden und der Vorstand stand vor der Frage: „Wo bekommen wir auf die Schnelle Stahlplatten her, um den Aufbau doch noch zu ermöglichen…“ Am 26. Oktober dann die Erleichterung… Stahlplatten liegen, Zelt steht und die Abnahme ist erfolgt. Die Feierlichkeiten können beginnen.