Erstes Oktoberfest : „O'zapft is“ zum ersten Mal in Geldern

In Schunkellaune: Die Gäste des ersten Gelderner Oktoberfestes genossen bayerisches Bier und Volksmusik. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Am Samstagabend hat Geldern mit dem Oktoberfest auf dem Gelände der E-Dry dem Original zum ersten Mal Konkurrenz gemacht – mit Lederhosen und Dirndln, typisch bayerischem Essen und ganz viel Bier.

Die erste Maß der Saison stand am Samstag auf den Tischen der Gelderner im Oktoberfestzelt. Endlich konnten die schön bestickten Dirndl, die Lederhosen und auch die karierten Hemden eifrig aus dem Schrank gekramt werden. Es ist eindeutig – nicht nur in Bayern wird das Oktoberfest gefeiert, auch am Niederrhein ist die Freude groß, wenn es heißt „O’zapft is“.

Das Zelt auf der „Theresienwiese“ fasste etwa 700 Personen und war geschmückt in traditionellem Blau und Weiß und ebenfalls mit dem Wappen der St.-Pauls-Bruderschaft in Poelyck. Das war die Heimatstadt für das von Hans-Wilhelm Kühnen organisierte Oktoberfest. Seitdem sorgte er auch in Kevelaer und Kempen schon in mehreren Jahren in Folge für eine „Wiesn“.

Info Fortsetzung für 2020 schon in Planung Premiere Das Oktoberfest am 21. September auf dem Gelände der E-Dry war das erste seiner Art in Geldern. Fortsetzung Veranstalter Gerd Lange blickt zuversichtlich auf eine nächste „Wiesn“ im Oktober 2020. Dann vielleicht sogar an zwei Abenden, um die Größe zu erhalten, aber mehr Gäste fassen zu können.

Mit vier Wertmarken, umgerechnet acht Euro, war man bei einer Maß dabei. Und damit noch nicht genug. Denn was fehlt, um glücklich feiern zu können? Das Essen. Und dabei hatten sich die Veranstalter Hans-Wilhelm Kühnen und Gerd Lange nicht nur ein, sondern gleich vier Menüs ausgedacht, darunter eine vegetarische Option. Zwischen Sauerkraut, Rotkohl, Spätzle und Schweinshaxe hatten die Gäste eine große Auswahl.

Nachdem das Essen serviert wurde, war es dann so weit. Durch eine kleine Einleitung wünschten die beiden Veranstalter einen „Top-Abend“ und dann stellte sich auch die Band vor. „BMP“, die „Bayrische Musik Power“, stammt sogar aus dem Geburtsland des Oktoberfestes. Das Sextett machte sehr gute Stimmung. Sobald die Band einsetzte, wurde das Zelt erfüllt von lauter bayerischer Musik und die Leute fingen an zu feiern. Nicht nur einmal forderte die Band auf, die „Krüge hoch zu nehmen“, damit auch genug getrunken wurde.

Nach weiteren zwei Stunden waren alle Sitzgelegenheiten in Tische umgebaut worden, um ausgelassen im Stehen feiern zu können. Es wurde geschunkelt, geklatscht und die ersten begannen zu tanzen.

Hans-Wilhelm Kühnen, Gerd Lange und seine Unterstützung von VVK, dem Veerter Karnevalsverein, konnten also zufrieden sein. Der erste Durchlauf des Oktoberfestes war sehr gut besucht und damit ein Erfolg. Sie bekamen viel Lob für die Dekoration und auch die begeisternde Band. Gerd Lange ist stolz auf sich und sein Team aus dem VKK, dem Bürgermeister von Geldern und natürlich dem Hauptorganisator HWK. „Das war eine wunderbare Kombination“, schwärmt Gerd Lange. Er sei stolz, dass in Geldern so eine angenehme, familiäre Stimmung herrsche, denn „es war von Anfang an Party angesagt“. „Selbst die Kostüme waren mit sehr viel Liebe und Phantasie gestaltet“, bemerkt der Karnevalist über das Zusammenkommen von Jung und Alt in Trachtenmode.