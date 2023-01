Straelen Oktoberfest 2023 in Straelen ist fest terminiert

Keine Abstriche wollte das Trio auch beim Menüangebot machen. Eine Auswahl von vier Gerichten war bisher im Eintrittspreis enthalten. Nun gehe es nur noch darum, die Karten im Sinne der Oktoberfest-Fans möglich knapp zu kalkulieren. Im Jahr 2022, so Pieper, seien dafür 34 Euro beziehungsweise im VIP-Bereich 54 Euro pro Gast zu zahlen gewesen. „Wir wollen im Laufe des Jahres wieder einen Wettbewerb ausschreiben für das neue Wies’n-Madel 2023. Evi Delbeck war jetzt drei Jahre im Amt. Und was ebenfalls neu sein wird: Wir arrangieren im Vorverkauf, dass im System ganze Tische en bloc gebucht werden können. Aus unserer Erfahrung waren Anfragen vieler Clubs und Gruppen, die gerne an den Plätzen zusammen gefeiert hätten“, erzählt der Straelener. Auch die Buden vor dem Zelt, die Grüne Coach als Fotowand sollen wieder aufgebaut werden. Eine letzte Überlegung stehe noch im Raum: die Platzierung der Band in der Mitte des Zeltes. Diese 360-Grad-Beschallung sei sehr aufwändig, aber um die „Fetzentaler“ an anderer Position aufspielen und akustisch wirken zu lassen, benötige es einer bestimmte Zelthöhe.