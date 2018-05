Wachtendonk: Offenes Atelier im alten Wasserwerk

Wachtendonk Die Gruppe "MachART" lädt Interessierte zum Zuschauen ein.

Zum fünften Mal verlegt die Gruppe "MachART" ihr Atelier für eine Woche in das alte Wasserwerk in Wachtendonk. In der Fronleichnamswoche vom 28. Mai bis zum 3. Juni, jeweils von 10 bis 17 Uhr, treffen sich Mitglieder der Gruppe in dem würfelförmigen Gebäude am Fliethweg. In den vergangenen vier Jahren arbeiteten die Künstler hier jeweils eine Woche, und die Türen waren und sind auch diesmal wieder offen für interessierte Besucher.