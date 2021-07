Bildende Kunst im Gelderland : Neue Malstile im Alten Wasserwerk

Im Alten Wasserwerk in Wachtendonk ist viel Platz, um seine Kreativität zu entfalten. RP-Foto: Evers Foto: Evers, Gottfried (eve)

Wachtendonk Die Freizeit-Künstler Geldern haben in Wachtendonk für fünf Tage ein offenes Atelier. In dem Gebäude am Fliethweg probieren sie Neues. Und dabei entstehen auch Exponate für die nächste Ausstellung.