Verkaufsoffener Sonntag in den Innenstädten : Autos locken nach Geldern und Straelen

Foto: Dirk Möwius 20 Bilder Flotte Autos locken die Besucher nach Geldern und Straelen

Geldern/Straelen In beiden Städten wurde am Sonntag die Öffnung der Geschäfte mit der Vorstellung der neuen Modelle verbunden. In der Blumenstadt gab es zudem den Herbstmarkt, in der Landlebenstadt den Trödelmarkt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Dirk Möwius und Margret Linßen

Um die neuen Automodelle ging es am Sonntag in Geldern und in Straelen. Die beiden Werbegemeinschaften Aus Straelen und Werbering Geldern hatten sich entschieden, zeitgleich am langen Wochenende ihre verkaufsoffenen Sonntage anzusetzen und dabei auch inhaltlich den gleichen Schwerpunkt gewählt. Eine gute Wahl, den das Angebot der örtlichen Autohäuser stieß in beiden Städten auf großes Interesse.

Die Sonne versüßte den Straelenern den Sonntag. Glücklich darüber waren die Organisatoren der Mobilitätsschau und des Herbstmarktes, die Unternehmergemeinschaft Aus Straelen, sowie die Aussteller der Handmade-Ausstellung in der Volksbank und nicht zu vergessen die Herbstpilger von St. Peter und Paul, die sich auf den Weg machten.

Mit der Sonne strahlte das Straelener Blumenmädchen, Marie van Bebber, um die Wette. In ihrem himbeerfarbenen Kleid mit Schärpe, war sie wieder eine Augenweide. Aus der elterlichen Gärtnerei hatte die Rosen dabei, die sie an die Gäste verschenkte. Bei Lily Belen und Pia Trabant, den beiden Floristinnen, hatte sie ihr „Depot“ aufgeschlagen. Die beiden Damen auf der Bühne fertigten wunderschöne Gestecke und Sträuße an, die sie dann durch Marie verlosen ließen. Die Besucher standen Schlange, um ein begehrtes Objekt zu gewinnen.

Insgesamt war das Interesse an der Kombinationsveranstaltung Mobilitätsschau und Herbstmarkt groß. Dank des trockenen Wetters kamen viele Besucher in die Stadt, um sich über die neuesten Modetrends auf zwei oder vier Rädern zu informieren. Für die Damen galt das in erster Linie für das Thema Herbstmode. Auch dazu gab es reichliche Beispiele, zumal die Geschäfte ihre Türen geöffnet hatten und die Stände in den Straßen dieses Thema auch in ihrem Angebot präsentierten.

Besonders für die Kinder waren die Trikes in der Gelderner Straße ein Anziehungspunkt. War doch ein „echtes Piratenpärchen“, wie aus dem „Fluch der Karibik“ auf einem „Piraten-Trike“ angereist. Ein wahrhaft futuristisches Gefährt. Daneben gab es auch noch andere Krafträder, die sehr spektakulär daherkamen. Peter Süss, von „Orthopädie & Schuhtechnik Süss“ hatte zu seinem Firmenjubiläum eine Hüpfburg für die Kinder organisiert, von der reichlich Gebrauch gemacht wurde.

Ob es wohl noch jemand am Niederrhein gibt, der nicht aus der Branche kommt und trotzdem alles über Autos weiß? Moderator Christoph Kepser von Antenne Niederrhein begleitet seit Jahren in Geldern die Autoschau und die Mobilitätsshow und interviewt die Vertreter der Autohäuser. Auch am Sonntag gab es wieder eine Liveüberragung vom Gelderner Markt, ebenso aber aus Straelen. Auch das war für viele Besucher sehr interessant, eine Radioübertragung live und in Farbe zu erleben.