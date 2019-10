Kooperationsvertrag : Offener Ganztag in Kerken bleibt bei der Caritas

Kerken Der Vertrag über die Fortsetzung der Zusammenarbeit ist im Rathaus in Nieukerk unterzeichnet worden.

Die Offenen Ganztage an der St.-Petrus-Grundschule in Aldekerk und der Mariengrundschule in Nieukerk werden auch in den nächsten fünf Jahren von der Caritas getragen. Den entsprechenden Kooperationsvertrag zwischen der Gemeinde Kerken und dem Caritasverband unterzeichneten nun Bürgermeister Dirk Möcking, Caritas-Vorstand Karl Döring und die beiden Schulleiter Sebastian Bödecker und Philipp Pelzer im Rathaus.