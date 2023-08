Erhöhung gilt für beide Grundschulen Offener Ganztag an Issums Grundschulen wird teurer

Zuletzt hatte der Rat am 7. Dezember über die Beiträge entschieden, die seit dem 1. August 2022 galten. „Die Finanzierung der Offenen Ganztagsschulen ist weiterhin nicht auskömmlich“, lautet die Begründung der Verwaltung, warum jetzt eine Anpassung erfolgt. Die geht los ab Einkommensstufe 2. Das bedeutet, wer unter 25.000 Euro brutto im Jahr verdient, der musste in der Vergangenheit und auch in der Zukunft Elternbeiträge zahlen. So ändert sich das in allen anderen Gehaltsstufen: Bis 36.000 Euro lag der Elternbeitrag bisher bei 31 Euro, er wird um zwei Euro erhöht auf 33 Euro; bis 47.000 Euro Gehalt steigt der Beitrag ebenfalls um zwei Euro von 46 auf 48 Euro; wer bis 58.000 Euro verdient, zahlt in Zukunft 71 statt 67 Euro; bis zu 69.000 Euro Einkommen steigt der Beitrag von 93 auf 98 Euro; bis 80.000 Euro Lohn steigt der Beitrag von 124 auf 131 Euro; bei bis zu 100.000 Euro geht es neun Euro rauf von 160 auf 169 Euro; bei über 100.000 Euro Einkommen steigt der Beitrag von 209 auf 221 Euro.