Privatinitative startet am 12. Juni : Offene Gärten im Gelderland feiern bald ihre Premiere

Gelderland Manuela Schoofs hat nach Mitstreitern im Südkreis gesucht, die Lust haben, ihre grünen Oasen der Öffentlichkeit zu präsentieren. Los geht es am 12. Juni.

Seit Jahren findet im Nordkreis die Aktion „Offene Gärten im Kleverland“ statt. Mit großem Erfolg. Wie berichtet, war es der passionierten Gartenliebhaberin Manuela Schoofs aus Veert ein Anliegen, so ein Projekt auch im Südkreis zu etablieren. Der Anfang ist geschafft: Erstmalig haben sich auf ihren Aufruf hin mehrere Gärtenbesitzer gemeldet, um in diesem Jahr auch im Gelderland Tage der offenen Gartenpforte durchzuführen.

Zum ersten Mal öffnen die grünen Oasen am Sonntag, 12. Juni, ihre Pforten. Unterschiedlicher könnten die fünf Gärten nicht sein, teilt Manuela Schoofs mit. Vom kleinen Familiengarten über einen großen, fast parkähnlichem Landgarten bis hin zu einem ganz besonderen Schattengarten gibt es für Gartenfreunde viel zu entdecken. Die Gärten befinden sich in Straelen (zwei in Vossum, einer in Holt) und Geldern (Innenstadt und Veert) und sind auch mit dem Fahrrad gut zu erreichen.