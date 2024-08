Männer gesucht Mitmachen bei offener Chroprobe in Wachtendonk

Titel wie „Transeamus usque Bethlehem“, Klassiker wie „Stille Nacht“ und „Weißer Winterwald“ gehören zum Repertoire genauso wie „Adeste Fidelis“ und das von Männerchören immer wieder gern gesungene „Trommel-Lied“. Es wird also ein breites Angebot an musikalischen Klängen dargeboten werden, so die Veranstalter. Damit sich aber auch Familienväter oder sangesinteressierte Mitbürger beim Chorsingen im gemeinnützigen Weihnachtskonzert aktiv einbringen können, öffnet die Chorgemeinschaft ihre Konzert-Probenabende bis zum Dezember für jedermann.