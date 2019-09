Offene Ateliers : Gebügelte Malerei und Kunst aus der Dose

Der Tag der offenen Ateliers führte auch in den Atelierhof am Brühlscher Weg in Geldern. Matthias Dunemann (l.) zeigte digitalen Impressionismus. Foto: Klaus-Dieter Stade (kds)

Zahlreiche Künstler öffneten für den Tag der offenen Ateliers ihre Türen. Elisabeth Soppe stellte Encaustic-Malerei vor.

Ist das Kunst, oder kann das weg? Diese Frage stellte sich an diesem Wochenende zum Glück nicht. Denn zahlreiche Künstler öffneten ihre Türen. Auf dem Hovenweg bei Benn Pit van Lück und Anna Elisabeth Soppe konnte man sogar gleich sieben unterschiedliche Künstler und deren Werke bestaunen. Christiane Wedershoven zeigte bemalte Holzstücke. Das Holz stammt aus großen Kisten aus Indien, die als Transportkisten gedient haben. Damit das Holz nicht einfach auf dem Müll landet, bekommt es so einen neuen Wert. Mit Acrylfarbe malt Christiane Wederhoven erfrischend lustige Gesichter, die sich teilweise an der Maserung des Holz orientieren. Auf anderen findet man Tiere, die jeder hier am Niederrhein kennt: Esel, Pferde oder den stolzen Pfau. Doch auch Bilder mit Tieren von weit entfernten Kontinenten wie Giraffen und Erdmännchen kann man käuflich erwerben.