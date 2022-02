Mit „Schlürff“ in Fahrt kommen : Närrisches Jubiläum in Oermten

Oermten Zusammen mit der St.-Sebastianus-Bruderschaft und der Firma Moosbur aus Wetten wurde ein Jubiläumsschnaps kreiert. Er trägt den Namen „Schlürff“.

In diesem Jahr feiert das Komitee des Oermter Karnevals ein besonderes Jubiläum. Seit 44 Jahren werden nun schon die Karnevalsveranstaltungen in Oermten gefeiert. Trotz der zweimal ausgefallenen Karnevalssitzungen haben sich die Mitglieder des Karnevalskomitees zusammen mit dem Vorstand der St.-Sebastianus-Bruderschaft etwas Besonderes einfallen lassen. In Zusammenarbeit mit der Firma Moosbur aus Wetten wurde ein Jubiläumsschnaps kreiert. Am vergangenen Samstag wurde dieser im Waggon auf dem Mehrgenerationen-Platz der Öffentlichkeit präsentiert. Schon nach kurzer Zeit war das Getränk ausverkauft. Aber „Schlürff – wieder voll in Fahrt“ ist nochmals am Samstag, 19. März, zwischen 11 und 13 Uhr bei Jens Kolmans, Rheurdter Straße 98, in Oermten zu erwerben.