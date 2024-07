VHS-Sommerakademie auf dem Oermter Berg Gemeinschaftsgeist der Kreativität

„Es war reichhaltig, vielfältig, kurzweilig, lustig, bedeutsam“, fasste die Literaturwissenschaftlerin Elisabeth Kuhs die 11. Schreibwerkstatt unter ihrer Leitung zusammen. „Wir haben biografische Themen bearbeitet, Naturgeister getroffen, Sprüche geklopft und sind in fantastische Orte gereist.“ Von der Fülle der Anregungen zeigte sich Liesel Streck begeistert. Auch die Texte der anderen brachten sie immer wieder auf neue Ideen. Ihr Onkel Otto, der „Sprücheklopper aus dem Pott“, wird jedes Jahr literarisch erweitert. Kathrin Rickers wandelte den Spruch „Erst die Arbeit, dann das Vergnügen“ in Bezug aufs Kinderkriegen um: „Dem Vergnügen folgt Arbeit, die wiederum Vergnügen bereitet.“ Geertje Wallasch verhalf das kreative Schreiben zum lebendigeren Schreiben. Das ginge auch zu Hause, sagte sie, aber in der Gruppe sei es schöner.