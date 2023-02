Viel los im Bürgerhaus Sevelen Oermter feiern Karneval mit Prinz Christian II.

Am Wochenende hieß es wieder „Oermten Helau“, im Bürgerhaus Sevelen. Nach zwei Jahren Corona-Pause hatte das Karnevalskomitee der St.-Sebastianus-Bruderschaft Oermten-Großholthuysen wieder ein abwechlungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Los ging es mit dem Einmarsch des Elferrats. Dieser wurde in diesem Jahr von der Freiwilligen Feuerwehr Sevelen gestellt, an der Spitze mit Prinz Christian II. (Troost) mit seiner Prinzessin Christina I. (Troost). Im Anschluss wurde der Zeremonienmeister Franz Genender mit einem Karnevalsorden geehrt. Als Eisbrecher standen die Jellys aus Hartefeld auf der Bühne. Sie begeisterten die Oermter Jecken mit ihren tollen Gardetänzen. Als nächstes betrat Paula Becker (Karin Schoenen-Schragmann) das Bürgerhaus. Sie war extra aus Jülich angereist und zeigte einen tollen Sketch.