Busse und Bahnen So trifft der Warnstreik im Nahverkehr am Freitag den Kreis Kleve

Im Kreis Kleve wird es vermutlich recht entspannt sein. Denn hier ist vor allem das Tochterunternehmen Look im Einsatz. Und diese Busse sind von dem Warnstreik nicht betroffen. „Die Ausfälle werden sich auch insgesamt in Grenzen halten“, so der Sprecher. Informationen zu den Fahrten oder Alternativen finden Kunden auf der Internetseite im Fahrplaner, in der Niag-App und in allen Fahrauskünften mit Echtzeitinformationen. Außerdem steht für telefonische Fahrplanauskünfte die „Schlaue Nummer für Bus & Bahn in NRW“ 24 Stunden täglich, sieben Tage die Woche zur Verfügung: 0800 6504030 (kostenfrei aus allen deutschen Netzen).