Konzert in St. Peter und Paul Aldekerk Standing Ovations für ökumenischen Kirchenchor

Vor Kurzem fand in der katholischen Kirche St. Peter und Paul in Aldekerk ein besonderes Konzert im Rahmen des Kerkener Kultursommers statt. Der evangelische Kirchenchor unter Leitung von Simon Wesseler und die katholischen Kirchenchöre aus Aldekerk und Nieukerk hatten sich zu einem ökumenischen Chor zusammengeschlossen, um die „Deutsche Messe“ von Franz Schubert und die „Missa brevis“ von Jacob de Haan zu Gehör zu bringen. Neben den Messen interpretierte Kantor Ingo Hoesch von der Pfarrei St. Dionysius an der großen Orgel die dritte Orgelsonate von Felix Mendelssohn Bartholdy.