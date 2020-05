Arbeitskreis Asyl Straelen : Mit Laptop bessere Chancen für einen Schüler aus Syrien

Straelen Wenn die Corona-Pandemie eines bewiesen hat, dann das: Um im Bereich der schulischen Bildung Chancengleichheit zu erzielen, sind technische Hilfsmittel unerlässlich. Nachdem der Ökumenische Arbeitskreis Asyl Straelen mit finanzieller Unterstützung von Barbara Roe­bers und mit einer Spende der Wirtschaftsfördergesellschaft im Dezember drei Laptops an Asylbewerber vergeben konnte, wurde nun ein weiterer Erfolg verzeichnet.

Mohammad Mansour ist 13 Jahre alt und besucht die 6. Klasse des Städtischen Gymnasiums in Straelen. Mitte März war es ihm genauso wie allen anderen Schülern des Gymnasiums ergangen: Ein Besuch des Unterrichts war plötzlich nicht mehr möglich. Aber während seine Klassenkameraden technisch in der Regel sehr gut aufgestellt in das Homeschooling starteten, war das für ihn nicht möglich. Ein klarer Nachteil bei der schulischen Chancengleichheit. Das erkannten auch Klassenlehrer Sascha Szelag und die Elternschaft der Klasse. In Kooperation mit dem Ökumenischen Arbeitskreis Asyl und der Heußen Daten Technik GmbH konnte ein Laptop an den syrischen Schüler überreicht werden. Damit gestaltet sich die Homeschooling-Situation für ihn leichter. Die ganze Familie Mansour zeigte sich begeistert und demonstrierte ihre Gastfreundschaft durch eine Einladung in ihr Mobilheim: „Unsere Gäste gehen nie, ohne etwas gemeinsam mit uns gegessen zu haben.“ Weil das aber unter den aktuell geltenden Regeln der Abstandswahrung von mindestens anderthalb Metern im Mobilheim nicht möglich war, wurde die Einladung auf die Nach-Corona-Zeit, die hoffentlich bald kommt, verschoben.