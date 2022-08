Nach Vorstoß der KBV in Kevelaer : SPD will Trinkbrunnen in Geldern auf dem Marktplatz

Am Markt gibt es zwar den Drachenbrunnen, aber kein Trinkwasser. Das könnte sich ändern. Foto: Seybert, Gerhard (seyb)

Kevelaer/Geldern Die KBV will Wasserspender für die Wallfahrtsstadt. Eine solche Initiative gibt es auch von den Genossen in Geldern. Noch wurde darüber aber nicht beraten.

Hitzewellen werden häufiger, es wird wärmer, da ist Abkühlung in den Städten gefragt. Daher hat der Bund jetzt einen Gesetzentwurf eingebracht, der vorsieht, dass Kommunen künftig Trinkwasserbrunnen beispielsweise in Parks, Fußgängerzonen und in Einkaufspassagen aufstellen. In einem ersten Schritt sollen Städte und Gemeinden etwa 1000 zusätzliche Brunnen errichten.

Daraufhin hatte, wie berichtet, die KBV einen entsprechenden Antrag gestellt. Die Stadt solle prüfen, wo es in Kevelaer solche öffentlichen Trinkbrunnen geben könnte. Stadtwerke-Chef Hans-Josef Tönnissen hatte daraufhin erläutert, dass solche Anlagen für Kapellenplatz, Solegarten, Altes Rathaus und Skatepark geplant seien.

Das wiederum war für Andreas van Bebber, Fraktions-Chef der SPD in Geldern, der Anlass, darauf hinzuweisen, dass seine Partei bereits im vergangenen Jahr eine solche Initiative für die Herzogstadt gestartet habe. In Geldern habe es im Mittelalter öffentliche Brunnen mitten in der Stadt gegeben. Auch die Stadtwerke hätten viele Jahre einen Trinkwasserbrunnen auf dem Markt betrieben. Die SPD habe daher im Oktober den Antrag gestellt, einen öffentlichen Trinkbrunnen auf dem Marktplatz zu errichten. Leider sei in der Sache noch nichts passiert. Auch im Ausschuss habe man bei dem Thema jetzt aus aktuellem Anlass noch einmal nachgehakt.