Premiere Kaplan Lars Rother ist auf Youtube zu sehen und zu hören

„Uns verband die Liebe zur Musik. Gemeinsam haben wir in Gottesdiensten und Andachten musiziert“, erinnert sich Sornek an die Jahre im Borromaeum – und fügt gleich an: „Uns einte der Wunsch, Menschen durch die Musik ins Gebet zu führen.“ Schon damals hat der Projektleiter oft sehr bedauert, dass es nur wenige Aufnahmen der sogenannten neuen geistlichen Lieder gab, besonders der deutschsprachigen. So entstand seine Videoidee. Dabei sei es ihm ein besonderes Anliegen, Musiker dazu zu ermutigen, ihre Talente für den Glauben einzusetzen. In einer bemerkenswerten Verbindung von Glaube und Musik, wie Sornek findet, präsentiere Lars Rother, der 2021 in Münster zum Diakon und 2022 zum Priester geweiht wurde, seine musikalische Vision durch eine Serie von Musikvideos. Diese künstlerischen Werke werden sukzessive auf dem YouTube-Kanal der Emmanuel-House- Gemeinde veröffentlicht, einer Plattform, auf der junge Musiker schon zahlreiche christliche Musikvideos veröffentlich haben.