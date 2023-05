Nur noch wenige Karten für Tolkien-Tage Eintauchen in die Welt J. R. R. Tolkien

Auch der Verlag Hasbro wird auf den Tolkien-Tagen zu Gast sein. Anlässlich des 30-jährigen Jubiläums des Sammelkartenspiels „Magic: The Gathering“ wird das neue Set „Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde“ präsentiert. Es vereint erstmals Tolkiens Werk mit „Magic: The Gathering“ und erscheint am 23. Juni. Auf den Tolkien-Tagen kann das Publikum das Set exklusiv vor dem offiziellen Start ausprobieren. Wizards of the Coast, die Verantwortlichen hinter „Magic: The Gathering“, bieten eine Magic-Demo mit dem kommenden „Der Herr der Ringe: Geschichten aus Mittelerde“-Starter-Kit an.