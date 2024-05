Spargel- und Handwerkermarkt in Walbeck Ein Dorf im Zeichen des „Weißen Golds“

Spargelbauer Dirk Janßen kann sich nicht beschweren. Trotz des vielen Regens in den vergangenen Monaten sei er mit der bisherigen Ernte zufrieden. „Wir haben dieses Jahr deutlich dickeren Spargel als im Vorjahr, weil es wärmer war“, so der Vorsitzende der Spargelbaugenossenschaft Walbeck und Umgegend. Ob das Wetter am Wochenende warm wird oder zumindest trocken, mag er nicht beschwören. „Wir hoffen das Beste.“