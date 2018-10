Auszeichnung : Nowak ist Top-Absolvent der IHK

Tobias Nowak mit Vorstandsmitglied Johannes Janhsen und Dr. Elke Schax, Personalleiterin der Volksbank an der Niers. Foto: Niederrheinische IHK/ Jacqueline

Veert Bereits im Juni wurde Tobias Nowak als bester Nachwuchsbanker der Volksbanken und Raiffeisenbanken in Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. Jetzt kam noch eine Auszeichnung hinzu: Tobias Nowak ist Ausbildungsbester der Niederrheinischen Industrie- und Handelskammer (IHK) Duisburg–Wesel–Kleve für das Bankgewerbe.

Der junge Pfalzdorfer wurde in Duisburg mit der Ehrenurkunde der IHK belohnt.

„Eine hervorragende Leistung, die wirklich unsere große Anerkennung verdient“, freut sich Vorstandsmitglied Johannes Janhsen, der sich nicht ohne Stolz in die Schar der Gratulanten einreihte. „Tobias Nowak hat in seiner Ausbildung Zielstrebigkeit, Fleiß und Kompetenz bewiesen und darf sich jetzt zu Recht über die besondere Auszeichnung freuen. Dieser persönliche Erfolg ist auch eine Bestätigung für die gute Qualität und das hohe Niveau unserer Ausbildung“, führt Personalleiterin Dr. Elke Schax aus.

Volksbank an der Niers feiert ihre Auszubildenden

Aktuell bildet die Volksbank an der Niers 30 junge Menschen zu Bankkaufleuten aus und bietet ihnen damit eine qualifizierte Berufsausbildung und gute Zukunftsperspektive. Auch in der Vergangenheit schon gehörten die Auszubildenden der Volksbank an der Niers zu den besten ihres Jahrgangs.