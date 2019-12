Informationsquelle bei Gefahr : Notfallschilder auf den Bänken in Issum

Notfallschilder auf den Bänken in Issum

Notfallschilder helfen, Rettungskräfte an den richtigen Ort zu lotsen. Foto: Bianca Mokwa

Issum Eine Idee des Seniorenbeirats: Die Alarmierung von Rettungskräften wird so einfacher.

Auf dem Mehrgenerationenspielplatz in Issum stehen Bänke, die alle mit Schildern bestückt sind. „Ihr Standort im Notfall“ steht auf der silber-weißen Plakette, und zur Sicherheit auch die allgemeine Notrufnummer „112“. Was sie unterscheidet, ist die Nummer, die den Standort angibt. 260 Schilder seien mittlerweile verteilt worden, sagt Karla Cleven von der Gemeinde Issum. Bestellt sind 400. Die Kosten lagen bei 4160 Euro.

Die Idee zu der Initiative hatte der Seniorenbeirat der Gemeinde Issum unter dem Vorsitzenden Rolf-Dieter Pohlmann. Vor allem auf Wanderwegen, dort wo es sinnvoll ist und eventuell Radfahrer stürzen können, seien die Schilder zuerst verteilt worden, sagt Pohlmann. Sinn ist, dass man im Falle eines Falles schnell Hilfe holen und sie an den richtigen Ort lotsen kann, auch wenn man ortsfremd ist. „Wir sind ein Land von Fahrradfahrern, und die Leute machen mit ihren E-Bikes immer längere Touren“, sagt Pohlmann. Wenn mal etwas passiert, zum Beispiel ein Radfahrer stürzt und sich schwerer verletzt, soll schnell Hilfe geholt werden können. Die Idee hat der Issumer Seniorenbeirat übrigens aus Geldern. Dort gibt es die Bänke mit den Notfallschildern schon seit einigen Jahren.

Den Antrag zu Bänken mit Notfallschildern hatte der Issumer Seniorenbeirat 2017 gestellt. Dass die Umsetzung Zeit in Anspruch nimmt, dafür hat Pohlmann Verständnis. „Das ist gar nicht so einfach. Es muss ein Kataster von den Bänken angelegt und die Koordinaten müssen aufgenommen werden“, erklärt er die Arbeit im Hintergrund. Die erste Erfassung ist im Kreis Kleve mit der Leitstelle gemacht worden. Sollten Bänke noch nicht mit den Schildern ausgestattet worden sein, so können sich Bürger bei Karla Cleven, melden, Telefon 02835 1045.