Zugausfälle am Niederrhein : Brückensperrung führt zu „Chaos“ beim Niersexpress

Niederrhein Weil in Duisburg kurzfristig eine Brücke gesperrt wurde, müssen Pendler beim Niersexpress nun Ausfälle und Verspätungen hinnehmen. Die Nordwestbahn hofft auf eine schnelle Lösung.

Am Dienstag, heißt es, sei der Streckenbetreiberin von der DB Netz kurzfristig mitgeteilt worden, dass die Brücke gesperrt werden müsse. Bereits am Mittwoch habe dies überwiegend zu Verspätungen, mitunter auch zu Zugausfällen in Richtung Kleve und Düsseldorf geführt. Für den Donnerstag spricht die Nordwestbahn von einem „Chaos“, das sie so noch nicht erlebt habe. Seit 5 Uhr morgens habe man Zugausfälle zu beklagen, die man allerdings zum Großteil durch einen Schienenersatzverkehr abdecken konnte.