Musik in der Kirche : Mehr als „nur ein bisschen Orgel spielen“

Wann Die neuen Ausbildungskurse des Bistums in Münster und Xanten starten im Herbst 2019.

Wie Voraussetzungen für die C-Ausbildung sind Fertigkeiten im Klavierspiel sowie eine gute Stimme und ein gutes Gehör.

Frist Anmeldungen für diese Ausbildungskurse sind noch bis Samstag, 1. September, im Referat Kirchenmusik im Bischöflichen Generalvikariat in Münster, Telefon 0251 495570, oder per Mail an kirchenmusik@bistum-muenster.de möglich.

Mehr Im Referat Kirchenmusik gibt es noch mehr Infos.