Leerstand in Geldern: Noch keine Nachfolge für Kapuziner-Apotheke

Geldern Die Pharmazie hat die Issumer Straße verlassen – ein Leerstand mehr für die Innenstadt, der auch Wohnraum werden könnte.

Seit dem 31. Dezember sind die Türen der Kapuziner-Apotheke an der Issumer Straße geschlossen. Mit dem neuen Jahr hat sich Inhaber Wolfgang Wagner mit seiner Pharmazie zurückgezogen. Er betreibt eine weitere Apotheke in Moers, das Geschäft in Geldern habe sich nach zehn Jahren nicht mehr gelohnt. „Der Standort hat sich verändert“, sagt Wagner. „Für Apotheken ist immer die Nähe zu Ärzten ausschlaggebend und die hat abgenommen.“ Zudem stünden in der Ecke zu viele Läden leer, es gebe zu wenig Laufkundschaft.

Eine größere Kette kann van Hees-Clanzett aber ausschließen. „Die brauchen meist mehr als 150 Quadratmeter mit einer bestimmten Deckenhöhe, ohne Säulen und Stufen.“ Diese Bedingungen könnten nur wenige Ladenlokale in der Innenstadt erfüllen. Diese Problematik wird in den kommenden Jahren auch die Hartstraße treffen, sagt er. „Da werden nach und nach die alteingesessenen Einzelhändler in Ruhestand gehen“, sagt er. „Leerstand ist nie schön für die Stadt.“ Doch Nachfolger zu finden, sei schwierig. Zum einen mache Online-Shopping den lokalen Einzelhändlern zu schaffen. „Und die Leute wollen ein Shopping-Erlebnis. Dafür nehmen sie auch weitere Wege in Kauf.“ Zum anderen sei der Anteil der Verkaufsflächen in Geldern pro Kopf eigentlich zu hoch. „Das ist ein Indiz dafür, dass wir zu viel Verkaufsfläche in der Stadt haben“, so der Wirtschaftsförderer. „Wir werden alles dafür tun, die Handelsnutzung zu erhalten. Aber wenn zum Beispiel in der Glockengasse die Leerstände auf Dauer nicht besetzt werden, dann wären dort auch Wohnungen denkbar.“ Um aus einem Gewerbe aber Wohnraum zu machen, muss die Nutzungsart der Immobilie geändert werden. Darüber müsste der Rat der Stadt Geldern entscheiden.