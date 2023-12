Integration Besinnliche Feier für Flüchtlinge in der Gemeinde Issum

Die Tische im Saal des Bürgerhauses wurden weihnachtlich eingedeckt, reichlich selbst gebackener Kuchen und Obst als Buffet hingestellt. Die Kinder malten Bilder für den Nikolaus während die Erwachsenen bei einer Tasse Tee oder Kaffee gemütlich zusammensaßen. Später als es dann dunkel wurde, wurden Adventslieder gesungen, begleitet von Irina am Piano. Dann war es endlich soweit. Das Licht wurde ausgemacht, nur die Kerzen brannten und vom Flur her hörte man ein leises Glöckchen, das immer lauter wurde. Es war mucksmäuschenstill im Saal und nach einem kräftigen „Nikolaus komm in unser Haus" öffnete sich die Tür und der Nikolaus in seinem festlichen Bischofsgewand betrat den Saal, freudig begrüßt von den Kindern.