Aus dem Vereinsleben in Sevelen Nikolaus überrascht die Kinder bei Feier des Knappenvereins

Der Puppenspieler aus Düsseldorf spielte das Stück „Auch Ratten feiern Weihnachten“. Die Kinder waren schlagartig ruhig und verfolgten das Stück gebannt. Die Geschichte: Der Rabe Jakob hatte die Mütze des Weihnachtsmanns in den Baumwipfeln gefunden, wusste aber nicht, wer der Weihnachtsmann ist und das dieser Geschenke verteilt, wenn man lieb ist. Die alte Eiche rät ihm und der Schnecke Lieselotte, in die Stadt zu gehen und auf dem Hof des Kaspers mit den dort lebenden Ratten Weihnachten zu feiern. Dazu müsse er einen geschmückten Weihnachtsbaum aufstellen, einen Wunschzettel schreiben und ein Gedicht aufsagen. Der Kasper hatte auch einen Wunsch an den Weihnachtsmann: Weiße Weihnachten. Dazu sang er zusammen mit den Kindern das Lied „Schneeflöckchen“. Da auf dem Hof im Müll jedoch kein Weihnachtsbaum zu finden war, weil die Bäume vor Weihnachten noch nicht im Müll entsorgt wurden, bauten der Rabe und die Ratten einen Ersatzbaum aus einer Fischgräte, den sie mit Obst und Spielzeug schmückten. In einem unbeobachteten Moment kam der Weihnachtsmann und tauschte den selbst gebauten Baum gegen einen echten Weihnachtsbaum aus und so konnten alle gemeinsam Weihnachten feiern und ihre Wünsche wurden erfüllt.