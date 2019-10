„Nightfall Nerdy Halloween“ in Pont : Premiere schauriger Halloweenabende

Geldern Vampire, Orks und dämonische Nonnen feierten das erste Ponter Halloween-Event. Vor allem das Gruselzelt sorgte für rasenden Puls. Die Besucherzahl blieb beim ersten Anlauf allerdings gering.

Wer sich einen Weg durch das Gruselzelt bahnte, der kam unter Garantie mit einem rasenden Puls und einem gewissen Adrenalinpegel wieder zurück in die Realität. Der Anblick der dämonischen Nonne, der Blut aus dem Mund lief, war definitiv nichts für schwache Nerven und Herzkranke. Man kam sich im Gruselzelt wortwörtlich wie inmitten von Horrorfilm-Dreharbeiten in Hollywood vor.

Dass es in 2020 eine weitere Ausgabe des Halloween-Events geben wird, davon geht Veranstalter Oliver Stöcker aus. Die geringe Besucherzahl beim ersten Anlauf der gänzlich neuen Veranstaltung schreckt die Veranstalter nicht ab. In der Branche sei es häufig so, dass die Resonanz zunächst gering ist. „Bei den ersten Tolkien-Tagen hatten wir zunächst einige hundert Besucher. In diesem Jahr waren es bereits 8000“, verriet der Chef der Gelderner Craftbeer-Brauerei Fleuther.