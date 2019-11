Premiere im Adlersaal : Nieukerker Theater-Jubiläum auf hoher See

Mit dem extra langen Stück „Mine Maan füert op See“ zeigt sich die Mundart-Gruppe zum 25-jährigen Bestehen von ihrer besten Seite.

Am Wochenende konnte man das aus dem Adlersaal kommende Gelächter der zahlreichen Zuschauer bis auf die Straße hören. Denn das Mundart-Theater hatte zum 25-jährigen Jubiläum einen ganz besonderen Lach-Knüller in der Hinterhand: „Mine Maan füert op See“ von Wilfried Wroost.Im Geiste war auch der Ende 2017 verstorbene, ehemalige Regisseur der Gruppe, Peter Völker, mit dabei, der sich immer liebevoll um die Übersetzung in die Vogteier Mundart gekümmert hatte. „Denn Peter hatte im Vorfeld bereits einige Stücke übersetzt und ‚Mine Maan füert op See‘ war seit langer Zeit für unser Jubiläum geplant“, verriet Erwin Baetzen, der im fünfköpfigen Regie-Team ist. Tim Keysers hatte der Arbeit von Völker noch den letzten Schliff verpasst, so dass die Gute-Laune-Vorstellung problemlos in See stechen konnte.