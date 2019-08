Eigenes Internetportal : Nieukerker informiert über Mauerfall

Hinrich Kley-Olsen befasst sich durch Lektüre und in seinem Portal mit der Geschichte der DDR. Foto: Christian Kaspers

NIEUKERK Die Auseinandersetzung mit der DDR ist Hinrich Kley-Olsen wichtig. Er hat dafür ein Internetportal aufgebaut.

Mindestens 30 Mal wurde er zwischen 1983 und 1987 von Polizisten bei gewaltfreien Demonstrationen weggetragen. Insgesamt 16 Festnahmen führten zu 140 Tagessätzen, die er im Gefängnis absaß. Die Rede ist von Hinrich Kley-Olsen. Er war einer von zahlreichen Aktivisten der Friedensbewegung, die in den 80er Jahren gegen die Stationierung von Atomraketen des Typs „Pershing II“ im baden-württembergischen Mutlangen demonstriert haben. Der heute 61-jährige Diplompädagoge wohnt seit Juli 2011 zusammen mit seiner Frau in Nieukerk und arbeitet als Referent für evangelische Erwachsenenbildung sowie als Leiter einer Begegnungsstätte für ältere Menschen.

Alles andere als ruhig war sein Leben in den 80er Jahren. Zu jener Zeit nahm er an zahlreichen Demonstrationen in ganz Deutschland teil. Heute betreibt er „www.mauerfall-berlin.de“, ein umfangreiches Internetportal zu Themen rund um die DDR, die SED-Diktatur und den Mauerfall.