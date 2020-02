Nieukerk am Niederrhein : Auto gegen Baum geprallt - Zwei Menschen sterben bei Unfall

Nieukerk Zwei Menschenleben hat am Donnerstag ein schwerer Verkehrsunfall in Nieukerk gefordert. Die Opfer sind zwei Männer im Alter von 24 und 26 Jahren.

Laut den ersten Erkenntnissen der Polizei fuhr ein 24 Jahre alter Autofahrer aus Geldern am Donnerstagmorgen um kurz vor 6 Uhr auf der Baersdonker Straße aus Geldern kommend in Richtung Wachtendonk. In Höhe der Kreuzung Treekerdyck kam er am Ausgang einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Der Fahrer des Wagens sowie sein 26 Jahre alter Beifahrer starben noch an der Unfallstelle.