Einrichtung in Kerken überfallen Straftäter nutzt Hafturlaub für Raubzug in Seniorenheim

Es ist ein Vorfall, über den viele immer noch nur ungläubig den Kopf schütteln können. Auch für den Sprecher der Caritas Geldern-Kevelaer ist völlig unverständlich, was in dem Kopf eines Mannes vorging, der sich jetzt vor dem Landgericht Kleve verantworten musste. Dort war er unter anderem wegen besonders schwerem räuberischen Diebstahl in Tateinheit mit Körperverletzung angeklagt. Er soll versucht haben, ältere Menschen zu berauben. Der Vorfall sorgt im Seniorenheim an der Elisabethstraße in Nieukerk immer noch für Gesprächsstoff.