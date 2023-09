Ausflug des Nieukerker Männergesangvereins Nieukerker Sänger waren auf Tour in Celle

Kurz nach der Ankunft am Hotel wurde sich noch kurz frisch gemacht und dann ging es bereits um 16.30 Uhr mit einer Stadtführung los. Das Abendessen war für 18 Uhr im „Ristorante Divino“ gebucht. Dort saßen die Sänger direkt an der Aller, genossen die leckeren Speisen und gaben noch ein paar Lieder zum Besten. Am nächsten Morgen ging es gegen 10 Uhr nach Wietze zum Erdölmuseum. Dort erfuhren die Sänger vom Niederrhein allerhand Interessantes zur Erdölgewinnung in Deutschland. Bereits 1899 begann dort die industrielle Erdölförderung. Und auch heute noch sind dort Bohrtürme und alte Maschinen zu sehen, die teilweise noch zu Vorführungen in Betrieb genommen werden. Anschließend ging es zurück nach Celle, wo der Nachmittag zur freien Verfügung gestaltet werden konnte. Um 17 Uhr stiegen dann alle in eine batteriebetriebene Kleinbahn, die den Teilnehmern neben den Sehenswürdigkeiten der Innenstadt auch die äußeren Bezirke ein wenig näher brachte. Die Bahn setzte die Sänger dann direkt am Hotel wieder ab und sie konnten dann zeitnah im benachbarten Restaurant „Brauner Hirsch“ das Abendessen genießen. Im schattigen Biergarten ließen sie den schönen Tag um kurz nach Mitternacht nach einigen kühlen Getränken ausklingen. Der Sonntagmorgen war dann wieder zur freien Verfügung, bevor sich alle zu einer Planwagenfahrt aufmachten. Mit einem Dreispänner fuhren die Sänger durch die Natur rund um Celle. Dort wurden sie dann auch noch mit gekühlten Getränken und Kleinigkeiten zu Essen versorgt. Ein sehr schöner Ausklang der Tour. Gegen 15 Uhr traten sie die Rückreise an und alle kamen gegen 19 Uhr wieder gesund und munter in Nieukerk an.