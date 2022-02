„Falle“ für Rollstuhlfahrer : Rinnen auf der Krefelder Straße werden entschärft

Nieukerk Die umstrittenen Rinnen, die beim Umbau der Krefelder Straße in Nieukerk entstanden sind, sollen nun entschärft werden. Das entschied der Bau-und Planungssauschuss.

Der Protest von Maria Anna Rißmann hat sich gelohnt. Sie hatte beim Bürgermonitor moniert, wie schwierig es ist, wenn sie ihre Tochter im Rollstuhl durch den Nieukerk Ortskern schiebt. Die durch den Umbau der Krefelder Straße entstandenen Rinnen, die die Keller der Häuser vor dem regenwasserschützen sollen, bilden für sie, aber auch für andere Menschen, die etwa auf einen Rollator angewiesen sind, ein fast unüberwindbares Hindernis. Die Straße hat keinen Bordstein mehr, sie soll ein „Shared Space“ sein, ein Bereich, der für Fußgänger sowie für Autofahrer zugänglich ist. Statt des Bordsteins wird die Fahrbahn jetzt durch eine kleine, an den meisten Stellen drei Zentimeter tiefe Rinne abgetrennt. „Das ist eine echte Rollstuhl-Falle“, so bezeichnete Dagmar Spies vom Elisabeth-Haus in Nieukerk die Rinnen.

Die BVK griff das Thema auf. Sie hatte einen entsprechenden Antrag für den Bau-und Planungssauschuss in Kerken eingereicht. So kam das Anliegen von Frau Rißmann am Dienstag in der Sitzung des Ausschusses zur Sprache. Und es fand sich nun ein Kompromiss: Im Einkaufsbereich werden die Rinnen an vier Stellen aufgefüllt, damit man auch barrierefrei in Nieukerk zum Einkauf gehen kann. 7000 Euro werden dafür investiert. Im weiteren Verlauf von Stinges/Volksbank bis zur Lappstraße wurde der Stich in der Rinne bereits von drei auf zwei Zentimeter reduziert. Übrigens spielen auch die Rinnen selbst beim Thema Barrierefreiheit eine Rolle: Sie sind auch dafür da, damit sich blinde und sehbehinderte Menschen trotz des nicht mehr vorhandnen Bordstein orientieren können und nicht versehentlich auf der Fahrbahn laufen.