Spendenkampagne gestartet Plötzlich allein mit fünf Kindern

Von einem auf den anderen Tag war Cindys Partner tot. Sie blieb zurück in der Wohnung in Nieukerk, in der nicht nur sie, ihr Partner und der Hund Milo wohnen, sondern auch fünf Kinder zwischen elf und 17 Jahren. Kinder, die für Cindy zwar inzwischen wie ihre eigenen Kinder sind, die sie aber nicht geboren hat. Es sind die Kinder aus einer anderen Beziehung ihres Partners, die leibliche Mutter hat das Sorgerecht verloren. Direkt nach dem Tod bemühte sich Cindy um die Vormundschaft für die Kinder. Mit Erfolg. Aber trotzdem fällt vieles weg, was vorher da war, nicht nur emotional: zum Beispiel der Unterhaltsvorschuss, den ihr Partner bekommen hat, und natürlich das zweite Gehalt, das plötzlich nicht mehr da ist. Cindy war mit ihrem Partner nicht verheiratet, sie hat keinen Anspruch auf Witwenrente. „Nach dem deutschen Gesetz bin ja nur die Frau, die acht Jahre mit ihm das Bett geteilt hat“, sagt sie, „und jetzt sitze ich hier mit fünf Kindern und habe nichts.“