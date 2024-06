Gastronomie in Nieukerk Das sind die Nachfolger vom „Gasthof Till“

Es war Liebe auf den ersten Blick. „Uns war sofort klar: Das ist es.“ Wovon Milka Wengor und ihr Mann Dragan Kondic schwärmen, ist der Gasthof Till in Nieukerk. Nachdem im vergangenen Jahr Anita Till nach 47 Jahren schweren Herzens dem Gastro-Beruf Lebewohl gesagt hatte und in Ruhestand ging, gibt es nun Nachfolger für die Traditionsgaststätte. Seit Sommer vergangenen Jahres stand die Gaststätte in der Krefelder Straße zum Verkauf. Ein dreiviertel Jahr hat es gedauert, bis sich die passenden Nachfolger fanden. Es habe noch einen Mitbewerber gegeben, sagt Anita Till. Dass sich so ein großer Gasthof nicht über Nacht verkauft, damit habe sie gerechnet, so die ehemalige Gastronomin. Denn so ein großes Lokal zu führen, das erfordere Mut, sagt sie.