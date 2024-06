Sänger des NMGV Von Nieukerk nach Grefrath mit fröhlichem Gesang

Punkt 10 Uhr trafen sich 14 Sänger des NMGV am Nieukerker Bahnhof, wo seit Juli 2023 die wöchentlichen Chorproben stattfinden. Bei trockenem Wetter und angenehmen Temperaturen ging es dieses Jahr nach Grefrath, jedoch nicht ohne – wie immer zu Beginn aller Sängertouren – unter dem Dirigat des Vizedirigenten Hans Hünnekes „Am kühlenden Morgen“ zu singen. Mittags um halb eins erreichten die Sänger das Niederrheinische Freilichtmuseum in Grefrath. Dort wurden sie unter fachkundiger Führung durch das Gelände des Freilichtmuseums begleitet. Viele historische Gebäude und alte Werkstätten, wie Weberei, Schmied, Bäcker vermittelten einen Eindruck darüber wie die Menschen im 19. Jahrhundert lebten und arbeiteten. Nach gut einer Stunde kehrten die Teilnehmer im „Pannekookenhuus“ ein, wo sie sich stärken und auch die Stimmen ölen konnten. Gegen 15.30 Uhr wurde die Rückfahrt angetreten. Auf halber Strecke hatte Ralf Greven an einem Rastplatz organisiert, dass kalte Getränke durch einen Nachbarn dorthin gebracht wurden. So konnte dem aufkommenden Durst wirksam begegnet werden. Zum Ende der Fahrradtour trafen sich alle im großen Garten des Sängers und Ehrenmitglieds Hans Hünnekes und seiner Frau Gerda. Dort warteten schon die Frauen und weitere Sänger auf und alle konnten einen fröhlichen und geselligen Abend bei leckerem Essen und gekühlten Getränken genießen. Erfreulich war auch, dass fünf verwitwete Sängerfrauen der Einladung gefolgt sind, an diesem Abend teilzunehmen.