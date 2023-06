Am 30. Juni hört Anita Till auf Abschied vom Gasthof Till Nieukerk

Liebevoll streicht Anita Till die Tischdecke glatt. Eine Minute, in der sie nichts macht, die gibt es nicht. Der Gasthof und Anita, das ist ein Ding. Eine Symbiose. Sie war zehn Jahre alt, als ihre Eltern den Gasthof in Nieukerk kauften, mit 17 Jahren wurde der dann der Lebensinhalt von Anita. Ihr Wunsch: Dass Menschen sich zu Hause fühlen. „Ich mache das ja nicht alleine“, sagt die 56-Jährige. Und verweist auf ihr Team. Auf das lässt sie nichts kommen. Und wie bei den Gästen gilt: Alle sind gleich wichtig, ob Servicekraft oder Putzfrau. „Ich habe so einen großen Gerechtigkeitssinn“, sagt Anita Till fast entschuldigend, warum sie nicht die eine Geschichte erzählen mag oder die eine besondere Begebenheit. Wenn man ihr zuhört, wird schnell klar: Jeder Tag war schön. Und: Sie ist den Nieukerkern unendlich dankbar für die Unterstützung. Wie die aussieht, dazu gibt es unzählige Beispiele. Aus Gerechtigkeitsgründen würde Anita Till keins besonders hervorheben, aber hier ein kleines Beispiel von uns. Zu Weihnachten bekam die Gastronomin immer Plätzchen gebacken. „Weil ich dafür keine Zeit habe“, sagt sie fast wieder entschuldigend. Wie auch? Los geht es um 7 Uhr, dann steht sie in der Küche und macht die ersten Vorbereitungen. Ob es eine Spezialität gibt? Anita Till lacht. Ja, die gebe es tatsächlich: Das geklopfte Rumpsteak mit Rucola und Tomaten. „Das essen alle hier“, sagt sie. Oft klingt es dann einfach mal rüber vom Tisch: „Sieben Mal Geklopfte“, dann weiß die Bedienung schon Bescheid. Die Zeiten haben sich geändert, nicht nur die Speisekarte. Saßen früher schon einige um die Mittagszeit an der Theke, hat sich jetzt alles in die Abendstunden verlagert. Und es gab diese Abende, die bis 5 Uhr morgens gingen. Neben dem „normalen Betrieb“ sind da noch die Firmenfeiern, Jubiläen und Geburtstage, die im Gasthof ausgerichtet werden, von Taufe bis Beerdigungskaffee, bei Anita findet das ganze Leben statt.