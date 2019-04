Bauarbeiten in Geldern : Nierspark: Ausbau des letzten Teilstücks beginnt

GELDERN Ab Freitag wird der letzte Abschnitt der Straße Am Nierspark ausgebaut. Im September sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

(RP) Am Freitag, 26. April, beginnt der Ausbau des letzten Abschnitts der Straße Am Nierspark. Betroffen ist der Bereich zwischen der Straße Am Holländer See und dem bereits fertiggestellten Stück in Höhe des Berufskollegs. Wie die Stadt Geldern mitteilte, werden auf beiden Seiten der Fahrbahn für die nächsten fünf Monate Gehwege und Parkbuchten angelegt. Die bisherige Baustraße erhält eine neue Oberfläche. Für die Bauarbeiten muss die Durchfahrt in diesem Streckenabschnitt gesperrt werden. Friedel Floer, Bauleiter der Stadt Geldern: „Die Zufahrt in den Nierspark sowie zur Polizei, zum Finanzamt und zum Berufskolleg ist vom Kreisverkehr an der Burgstraße aus möglich. Umleitungen schildern wir aus.“ Bis Ende September soll die Straße fertig sein. Mit dieser Baumaßnahme investiert die Stadt rund 450.000 Euro. Fragen zum Projekt beantwortet Floer, Telefon 02831 398362.