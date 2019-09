Vom 22. bis zum 25. September : Zugausfälle beim Niersexpress

Kreis Kleve Auf der Linie des Re10 stehen wieder Bauarbeiten an. Einige Zugverbindungen zwischen Düsseldorf und Krefeld-Oppum entfallen.

Aufgrund von Bauarbeiten der DB Netz AG kommt es vom 22. bis 25. September auf der Linie RE 10 zu Zugausfällen. Am Sonntag, 22. September, Montag, 23. September, und Mittwoch, 25. September, entfallen die regulären Zugverbindungen mit Abfahrt in Krefeld-Oppum um 22.30 und 23.30 Uhr nach Düsseldorf Hbf. Von Düsseldorf nach Krefeld-Oppum entfallen folgende Zugverbindungen: Sonntag, 22. September, und Mittwoch, 25. September um 23.09 Uhr; Montag, 23. September, um 0.09 und 23.09 Uhr sowie Dienstag, 24. September, und Donnerstag, 26. September, Abfahrt um 0.09 Uhr. In allen Fällen werden die Züge über Duisburg umgeleitet.