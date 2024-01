Polizeieinsatz an der Bahnstrecke in Geldern-Veert Tier auf den Gleisen stoppt den Niersexpress

Dass am Dienstagmorgen die Bahnstrecke zwischen Kevelaer und Geldern gesperrt war, haben viele vermutlich nur mit einem Achselzucken registriert. Schließlich sind gerade regelmäßige Fahrgäste des Niersexpress inzwischen daran gewöhnt, dass es auf der Strecke nicht immer problemlos läuft. Diesmal lag es allerdings nicht an streikender Technik, Wetterkapriolen oder krankem Personal, dass es zu der Störung kam. Der Lokführer hatte bei der Fahrt von Geldern in Richtung Kevelaer in Höhe Veert plötzlichen einen Schlag am Triebwagen verspürt. Er glaubte auch, aus dem Augenwinkel etwas Graues im Schienenbett gesehen zu haben. Der Mann stoppte sofort den Zug zwischen den Bahnübergängen Hülspaßweg und Herringsweg und alarmierte die zuständige Bundespolizei.