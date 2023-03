Probleme beim Niersexpress Strecke gesperrt – Fahrgäste stranden in Nieukerk

Auf jeden Fall führte die Situation dazu, dass zahlreiche Fahrgäste am Bahnhof in Nieukerk „strandeten“. Die Stimmung unter den Passagieren war verständlicherweise nicht die beste. Die RBB setzte einen Busnotverkehr ein. Zwischen Krefeld und Nieukerk mussten die Fahrgäste dadurch eine längere Fahrzeit in Kauf nehmen. Es kam im Laufe der Zeit zu großen Verspätungen. Die Sperrung der Strecke dauerte bis um 20 Uhr, berichtet RBB-Sprecher Tim Nowak.