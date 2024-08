„Wir wissen nicht, wann der Schaden behoben ist“ Stellwerk weiterhin defekt – auch am Donnerstag Chaos beim Niersexpress

Das Chaos beim Niersexpress nimmt auch am Donnerstag kein Ende. Nachdem in der Nacht zu Mittwoch ein Blitz in das Stellwerk in Kempen eingeschlagen war, gab es – wie berichtet – den gesamten Mittwoch über Ausfälle beim RE 10. Das digitale Stellwerk wurde durch den Blitzeinschlag beschädigt, es können keine Züge in den Bahnhof Kempen ein-oder ausfahren. An dieser Situation hat sich auch am Donnerstag noch nichts geändert. Das Stellwerk ist weiterhin defekt, die Züge fahren noch immer nicht planmäßig.