Prüfzug im Einsatz Deutsche Bahn überprüft Niersexpress-Gleise

Die Störungen auf der Strecke von Krefeld nach Kleve sind ein Dauerbrenner. Immer wieder gibt es Probleme mit dem Niersexpress. Daher wird alles, was sich auf der Strecke tut, aufmerksam verfolgt. So ist manchem auch aufgefallen, dass momentan ein gelber Zug unterwegs ist. Unter anderem wurde das Fahrzeug am Bahnhof in Kevelaer gesehen.