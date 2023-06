Diskussion nach Rauswurf aus Niersexpress Polizist in Zivil hätte sich ausweisen müssen

Der Fall hat für viel Aufsehen gesorgt. Stefan Terlinden aus Geldern war von einem Zugbegleiter in Nieukerk aus dem Niersexpress verwiesen worden. Er habe sich bedrängt gefühlt, so der Schaffner. Terlinden dagegen berichtet, dass er lediglich vorgeschlagen habe, die 1. Klasse für die Fahrgäste zu öffnen, weil der Zug brechend voll war. Terlinden hatte sich daher bei der Rhein Ruhr Bahn über das Verhalten des Zugbegleiters beschwert. In dem Fall spielt auch ein angeblicher Polizist eine nicht unwichtige Rolle. Der Schaffner hatte einen Mann aus der 1. Klasse hinzugeholt, der angab, Polizist zu sein und Stefan Terlinden aufforderte, den Anweisungen des Zugbegleiters Folge zu leisten. Der Gelderner hatte den angeblichen Polizisten um Name und Dienstnummer gebeten. Die nannte der Mann aber nicht.