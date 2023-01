Stellwerk in Nieukerk betroffen Auch nach Krisentreffen Probleme bei Niersexpress

Spötter meinten schon: „Es ist ja noch nicht der 31. Januar.“ Diesen Termin hat die Bahn Kostenpflichtiger Inhalt beim Krisengipfel am Montag in Düsseldorf als Datum für das Ende der Störungen auf der Strecke zwischen Krefeld und Kleve ausgegeben. Und pikanterweise gibt es bereits einen Tag nach dem mit vielen Hoffnungen verbundenen Treffen die üblichen Meldungen. Diesmal war das Stellwerk am frühen Morgen gegen 7 Uhr in Nieukerk defekt, damit waren keine Zugfahrten zwischen Nieukerk und Geldern möglich. Der Niersexpress aus Richtung Kleve endete in Geldern. Immerhin wurden kurzfristig Ersatzbusse eingesetzt, die zwischen Geldern und Kempen pendelten.