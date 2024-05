Vorfall im RE 10 Männer pöbeln und greifen Frau im Zug an

Die Bundespolizei wurde gegen 22.25 Uhr informiert. Ein Zeuge setzte einen Notruf ab und schilderte die Situation im Zug: Er berichtete von vier alkoholisierten Männern, die durch lautstarkes und aggressives Verhalten die Fahrgäste erschreckt hätten. Eine bislang unbekannte Frau wurde dabei von einem der Männer geschlagen. Die vier Männer mit Wohnort am Weezer Flughafen stiegen am Bahnhof in Weeze aus.