Defekter Bahnübergang Massive Verspätungen beim Niersexpress

Nachdem es jetzt längere Zeit beim Niersexpress wieder relativ rund lief, gab es am Mittwoch massive Probleme. Auslöser war ein Defekt an einem Bahnübergang in Meerbusch-Osterath. Die Probleme legten bereits ab 6 Uhr morgens den Zugverkehr teilweise lahm. Die Züge fuhren stark verspätet oder gar nicht von Kleve beziehungsweise Düsseldorf los. Und standen dann teilweise noch einmal mehrere Minuten vor Osterath, weil sich hier aufgrund des defekten Bahnübergangs der Zugverkehr staute.