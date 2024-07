Unfall auf der Strecke Bahnhof Geldern nach Todesfall abgeriegelt – Niersexpress stellt Betrieb ein

Wegen des Vorfalls ist die Strecke zwischen Kevelaer und Krefeld komplett gesperrt. Züge aus Fahrtrichtung Kleve enden und beginnen in Kevelaer. Züge aus Fahrtrichtung Düsseldorf nach Krefeld gibt es aktuell wegen einer Baustelle nicht, ein Schienenersatzverkehr (SEV) aus der Landeshauptstadt endet in Krefeld. Ein weiterer Schienenersatzverkehr mit drei Bussen der Firma Transdev Rheinland ist um 12.30 Uhr zwischen Kevelaer und Kempen eingerichtet worden, teilte die Rhein Ruhr Bahn mit. Die Ersatzbusse halten an den üblichen Haltestellen. Wie lange die Strecke noch gesperrt ist, sei momentan offen, so ein Sprecher der Rhein Ruhr Bahn. „Das Ende der Untersuchungen der Polizei ist derzeit noch nicht absehbar“, teilte er auf Anfrage der Redaktion mit.